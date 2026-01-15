ابن إبراهيموفيتش ينتقل إلى أياكس

انتقل ماكسيميليان إبراهيموفيتش، الابن الأكبر للسويدي الدولي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، إلى أياكس، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري الهولندي، بالإعارة من ميلان الإيطالي، وفقاً لما أعلن النادي، أمس، وقال أياكس، في بيان، إن المهاجم ماكسيميليان (19 عاماً) انتقل بالإعارة لستة أشهر، ويلعب ماكسيميليان مع رديف ميلان، حيث لعب والده مع الفريق الأول.

وقال مدير الكرة في النادي، ماراين بويكر، «سيحصل (ماكسيميليان) في البداية على معظم دقائق اللعب مع فريق أياكس تحت 23 عاماً، وسيتنقل بانتظام بين فريق تحت 23 والفريق الأول خلال الموسم، لكي يعتاد على المستوى الأعلى وإيقاع اللعب في أياكس».