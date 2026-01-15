غوارديولا غاضب من «الفار» بعد فوز «سيتي» على نيوكاسل

أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، جوسيب غوارديولا، عن شعوره بالإحباط من عدم اتساق قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وذلك عقب فوز فريقه 2 -صفر على نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر سيتي وضع قدماً في النهائي، بعدما حسم مباراة ذهاب الدور قبل النهائي، حيث سجل أنطوان سيمينيو هدفه الثاني في مباراتين متتاليتين، قبل أن يؤكد ريان شرقي الفوز بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة.

ومع ذلك، ألغى الحكم هدفاً للضيوف بشكل مثير للجدل في الشوط الثاني، عندما سجل سيمينيو للمرة الثانية من ركلة ركنية، لكن مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد اعتبرت أن إيرلينج هالاند كان في وضع تسلل، ويعيق المدافع مالك ثياو.

وأعرب غوارديولا عن شعوره بالإحباط عقب المباراة، مشيراً إلى أن هناك أحداثاً في آخر مباراة لسيتي على ملعب سانت جيمس بارك في نوفمبر لم يتم الانتباه إليها.

وبسؤاله عن إذا كان تلقى أي تفسير بشأن القرار، أجاب غوارديولا: «هذا سؤال جيد».

وأضاف: «أود الآن أن أعرف لماذا في الدقيقة 60 من مباراة الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، التي خسرناها 1- 2، وكان التعادل السلبي قائماً، عندما كانت هناك ركلة جزاء لفابيان شير على فيل فودن، لم يتم حتى النظر فيها».

وأضاف: «في الدقيقة 20، كانت هناك ركلة جزاء لا تصدق لصالح جيريمي دوكو بسبب لمسة يد، ولم يتدخل حتى حكم الفيديو المساعد (الفار)».

وأكمل: «أربعة أشخاص لم يكونوا قادرين على اتخاذ القرار لأن الخط كان (لا أعلم)، لكن الهدف الثاني الذي سجله نيوكاسل كان الخط مثالياً».