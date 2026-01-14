الدقيقة 78 تبتسم لماني.. السنغال تُقصي مصر وتبلغ نهائي كأس إفريقيا

سجل ساديو ماني هدفا قرب النهاية ليقود السنغال لبلوغ نهائي كأس الأمم الإفريقية ⁠لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مصر اليوم الأربعاء.

وسيطرت ⁠السنغال على مجريات اللقاء، وسط تراجع من مصر، في إعادة لنهائي ​نسخة 2021.

وبدا أن ​المباراة في ​طريقها للأشواط الإضافية، إلا ‌أن ماني سيطر ‌على ⁠كرة مرتدة من حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة ​منخفضة استقرت ​في الزاوية اليمنى للحارس محمد الشناوي في ‍الدقيقة 78.

وستواجه السنغال، التي تسعى للفوز باللقب للمرة الثانية بعد التفوق على مصر ‍قبل أربع سنوات، الفائز بين المغرب ونيجيريا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.