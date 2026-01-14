كلوزه يتوقع ان يحطم ميسي أو مبابي رقمه القياسي في كأس العالم

يتوقع النجم الألماني المعتزل، ميروسلاف كلوزه، هداف كأس العالم، أنه قد يتم تحطيم رقمه القياسي في البطولة في النسخة القادمة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قال كلوزه لصحيفة "سبورت بيلد" الأسبوعية اليوم، "أنا متأكد من أن رقمي القياسي لأهداف كأس العالم سيتم تحطيمه قريباً، إما أن يفعلها ليونيل ميسي هذا العام أو كيليان مبابي في السنوات القادمة".

وأشار مهاجم منتخب ألمانيا السابق، الذي سجل الرقم القياسي الحالي في طريقه للفوز مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2014، إلى أن ميسي ومبابي، لديهما ميزة تسديد ركلات الجزاء التي لم يكن يسددها طوال مشواره الدولي.

ويتصدر كلوزه قائمة الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفًا، يليه النجم البرازيلي رونالدو (15 هدفًا)، ثم الأسطورة الألماني جيرد مولر (14 هدفًا)، ثم ميسي والفرنسي جوست فونتين (13 هدفًا)، وأخيرا مبابي والبرازيلي بيليه (12 هدفاً).

من المتوقع أن يلعب ميسي مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب في مونديال 2026، بينما يبقى مبابي ركيزة أساسية في منتخب فرنسا.

وقال كلوزه، المدرب الحالي لفريق نورنبيرج أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني "مازلت صاحب الرقم القياسي كأكثر لاعب تحقيقاً للانتصارات في كأس العالم، واللاعب الوحيد الذي شارك في قبل نهائي كأس العالم أربع مرات".

وبشأن خليفته في الهجوم الألماني من القوام الحالي لمنتخب بلاده، قال كلوزه "أرى أن نيك فولتيماده هو أفضل لاعب حالياً في خط هجوم ألمانيا، ويملك مهارات مميزة".

وأشار كلوزه إلى أن تيم كلايندينست، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، يبقى خياراً بارزاً، مضيفاً أن نيكلاس فولكروج وكاي هافيرتز بحاجة لتحسين اللياقة البدنية أولاً.