أول ظهور لمدرب مصر الأسطوري حسن شحاتة بعد العملية الجراحية

بدا المدرب التاريخي لمنتخب مصر، وأسطورة نادي الزمالك حسن شحاتة، اليوم، في حالة صحية مستقرة، في أول ظهور له بعد الخضوع لعملية جراحية، في وقت راجت شائعات عدة حول وفاته كان أطلقها متابعون على منصات التواصل.

ونشرت وزارة الرياضة المصرية مساء اليوم، عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبوك، صوراً لزيارة وزير الرياضة أشرف صبحي للمعلم حسن شحاتة في منزله بحضور نجله كريم.

ويمر حسن شحاتة، المدرب الذي قاد منتخب مصر لتتويجات تاريخية بكأس أمم إفريقيا في 3 نسخ متتالية 2006 و2008 و2010، بأزمة صحية طارئة نتيجة مشاكل في المعدة وخضع لعملية جراحية دقيقة دامت 13 ساعة.

ولعب حسن شحاتة المولود عام 1947 مع نادي الزمالك، كما درب الفريق في أكثر من مناسبة، وأشرف كذلك على أندية أخرى من بينها المقاولون العرب، لكن تجربته في تدريب المنتخب المصري كانت الأبرز في مشواره بين عامي 2004 و2011.