عودة "مشجع الليزر" تشعل الأجواء قبل موقعة مصر والسنغال

أعلنت شركة الطيران السنغالية العثور على ساليو نداي، المعروف إعلامياً بـ "مشجع الليزر"، بعد إطلاقها حملة خلال الأيام الماضية للعثور عليه، حيث حققت الحملة صدى واسعاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان للشركة سيسافر المشجع ساليو نداي مع جماهير السنغال المتجهة إلى مدينة طنجة، لحضور مباراة نصف النهائي أمام مصر.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، حامل سبعة ألقاب قياسية، السنغال الليلة في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا بالمغرب الساعة (9:00) مساءاً بتوقيت الإمارات، في إعادة لنهائي عام 2022 في الكاميرون الذي حسمه "أسود التيرانغا" بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، وكذلك للدور الثالث الحاسم من التصفيات القارية المؤهلة لمونديال 2022 والذي حسمته السنغال بركلات الترجيح أيضاً، والذي اشتهر من خلال "مشجع الليزر"، الذي قام بتوجيه أشعته على جميع لاعبي المنتخب المصري خلال المباراة، وصب تركيزه على محمد صلاح بشكل خاص أثناء تنفيذه ركلات الترجيح.

وترصد السنغال، المصنفة ثانية قارياً خلف المغرب و19 عالمياً، النهائي الثالث في آخر أربع نسخ، معولة على نجوم أصحاب خبرة كبيرة في النهائيات أبرزهم القائد خاليدو كوليبالي وإدريسا غي وساديو مانيه الذي سيواجه زميله السابق في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ولم يسبق لصلاح الذي يملك أربعة أهداف مثل أوسيمين، الفوز باللقب رغم وصوله مرتين إلى النهائي في عامي 2017 و2022.

وقال الملك المصري بعد الفوز اللافت على ساحل العاج 3-2 في ربع النهائي "لقد فزت تقريباً بكل الألقاب، لكن هذا هو اللقب الذي أنتظره".

وفي حين عبر صلاح عن ارتياحه لمعسكر مصر، أكد مدرب المنتخب المصري حسام حسن في مؤتمر صحافي أن السنغال ليست عقدة لمنتخب مصر.