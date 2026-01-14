ماكسيميليان إبراهيموفيتش يسير على خطى والده وينضم إلى أياكس

أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم، اليوم، أن ماكسيميليان إبراهيموفيتش، يسير على خطى والده، زلاتان، بعدما انضم الفريق للهولندي.

وذكر النادي الهولندي في بيان أن ماكسيميليان إبراهيموفيتش، انضم للفريق على سبيل الإعارة من ميلان الإيطالي لنهاية الموسم، ويتضمن العقد شراء الخيار بشكل نهائي.

وقال المدير الرياضي لأياكس مارين بويكر، إنه سيبدأ اللعب مع فريق تحت 23 عاماً، على أن "ينتقل بانتظام بين فريق أياكس تحت 23 عاماً والفريق الأول خلال الموسم".

وانتقل زلاتان إبراهيموفيتش من فريق مالمو السويدي إلى أياكس الهولندي في 2001، وفاز بلقب الدوري الهولندي مرتين ومرة بلقب كأس هولندا.

ولعب إبراهيموفيتش مع أياكس حتى 2004، حيث انتقل لفريق يوفنتوس.