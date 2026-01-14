برشلونة يضم جواو كانسيلو على سبيل الإعارة

سيحمل الظهير البرتغالي، جواو كانسيلو، ألوان برشلونة الإسباني مرة ثانية، بعد انتقاله على سبيل الإعارة من الهلال، متصدر الدوري السعودي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني، أمس.

وكان اللاعب الدولي (31 عاماً) انضم إلى الهلال، في أغسطس 2024، لمدة ثلاث سنوات، لكنه لم يعد ضمن حسابات مدربه الإيطالي، سيموني إينزاغي، وفيما سيرتدي كانسيلو القميص رقم (2)، جرت مراسم التوقيع في مكاتب النادي بحضور رئيسه جوان لابورتا، ويتصدر برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، وفاز على الأخير (3-2) في نهائي الكأس السوبر الإسبانية الأحد الماضي في جدة.