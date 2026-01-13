مدرب المغرب: الإنجاز هو لقب أمم أفريقيا

عبر مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، عن سعادته ببلوغ المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، مؤكداً أن مواجهة نيجيريا غداً، في قبل نهائي المسابقة القارية تمثل تحدياً كبيراً أمام أحد أكثر المنتخبات الأفريقية تعوداً على هذا الدور.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم بالعاصمة المغربية الرباط إن تواجد أفضل المنتخبات في قبل النهائي يعد وعداً بمواجهات كبيرة تليق بسمعة الكرة الأفريقية، مشيراً إلى أن مباراتي هذا الدور ستجمعان نخبة لاعبي القارة، في ملعبين مرشحين لأن يكونا ممتلئين عن آخرهما.

وبخصوص الوضع الصحي للاعبين، أوضح المدرب المحلي أن عز الدين أوناحي لا يزال يواصل التحضير وغير جاهز في الوقت الحالي، في حين أصبح رومان سايس قريبا من العودة إلى أجواء المنافسة.

وتوقف الركراكي عند تطور أداء المنتخب المغربي في البطولة، معتبراً أن الفوز على الكاميرون في دور الثمانية منح الفريق راحة بدنية وتكتيكية، لكنه شدد على أن الطاقم التقني يسير على النهج نفسه، مضيفاً أن فريقه يتعرض لانتقادات كلما واجه خصوماً يلجؤون للدفاع رغم تحقيق الانتصارات.

وأكد مدرب "أسود الأطلس" أن مباراة نيجيريا ستكون مختلفة تماماً من حيث قيمة الخصم والظروف المحيطة بها، معتبراً أن المواجهة تمثل اختباراً كبيراً للفريقين معا، خاصة أن المنتخب النيجيري لم يواجه بعد تحدياً بالقوة نفسها.