حسام حسن: السنغال ليست عقدة لنا.. ومن يواجه مصر عليه أن يخاف

أكد المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، أن طموح فريقه دون شك هو الوصول لأبعد مدي في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حالياً في المغرب، والتي تستمر حتى الأحد المقبل.



ويستعد المنتخب المصري لملاقاة منتخب السنغال غداً الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، حيث يطمح منتخب الفراعنة للتتويج باللقب الثامن في تاريخ الفريق بالبطولة والأول منذ عام 2010.



وقال حسام حسن في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن منتخب بلاده وصل لهذا الدور مراراً، مشيراً إلى أن لاعبيه جاهزين تماماً لمواجهة منتخب (أسود التيرانجا).



وأضاف المدرب المحلي: "⁠منتخب السنغال يمتلك أفضلية البقاء في نفس الاستاد الذي خاض عليه المباراة الأخيرة بالإضافة لحصوله على راحة 24 ساعة أكثر".



وأوضح "لدينا لاعبين كبار ومميزين والأهم هو الروح العالية ورغبتهم في تحقيق البطولة واسعاد الجماهير المصرية ".



وتابع: "بطولة أمم أفريقيا الحالية قوية للغاية بسبب المستويات الكبيرة التي تقدمها الفرق المشاركة، المدرب الوطني هو الأفضل للمنتخبات خاصة في أفريقيا وبطولات المنتخب المصري تحققت أغلبها مع مدربين وطنيين".

واختتم حسام حسن تصريحاته قائلاً: "السنغال ليست عقدة لمنتخب مصر، نحن أبطال أمم أفريقيا 7 مرات، ولا يوجد شيء اسمه عقدة في الكرة، من يواجهنا يجب أن يخاف بسبب القوة والتاريخ".