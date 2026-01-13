رسالة من تشابي ألونسو لجماهير ريال مدريد

علق تشابي ألونسو لأول مرة، بعد قرار إقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، والذي صدر مساء أمس الاثنين، بعد ساعات من خسارة كأس السوبر اسباني أمام برشلونة.

وأصدر ريال مدريد بيانًا قال فيه: "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل قيمه على مر العصور. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".

ونشر ألونسو رسالة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" ودع فيها النادي وجماهيره.

وقال ألونسو: "انتهت هذه المرحلة المهنية، ولم تسر الأمور كما كنا نأمل. لقد كان تدريب ريال مدريد شرفًا ومسؤولية كبيرين".

وأضاف: "أشكر النادي واللاعبين، وقبل كل شيء جماهير ريال مدريد على ثقتهم ودعمهم. أغادر بكل احترام وامتنان وفخر بما قدمته".