كاريك يوافق على تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت

اتفق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بشكل مبدئي، مع مايكل كاريك على تولي تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

وظهر كاريك كمرشح بارز بعدما تحدث مسؤولو النادي معه ومع أولي جونار سولشاير، مدرب الفريق السابق، بشأن تولي المنصب حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن كاريك أصبح محور المحادثات أمس، وقد توصل قائد مانشستر يونايتد السابق الآن إلى اتفاق مع النادي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي في وقت لاحق من اليوم.

وكان كاريك تولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت لمدة ثلاث مباريات بعد إقالة سولشاير من تدريب الفريق في أواخر عام 2021، علماً بأنه سبق له العمل تحت قيادة سولشاير وجوزيه مورينيو في الجهاز الفني للفريق الأول.

وحقق لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق، الذي شارك في 464 مباراة مع مانشستر يونايتد على مدار 12 عاماً وفاز خلالها بخمسة ألقاب للدوري الممتاز ولقب بدوري أبطال أوروبا، الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة في المباريات التي قاد فيها الفريق قبل أن يتولى رالف رانجنيك تدريب الفريق لنهاية الموسم.

وكان كاريك تولى تدريب ميدلسبره في أكتوبر 2022 وقاد الفريق للعب الملحق المؤهل للدوري الممتاز في أول موسم له، ولكن تمت إقالته في الصيف الماضي.

ويلتقي مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة مع ضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد.