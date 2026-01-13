مرض خطير نادر يهدد مسيرة كول بالمر

ذكرت تقارير صحافية، تعرض نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، كول بالمر، إلى مرض خطير.

وقال حساب Footysm عبر إكس: "تم تشخيص إصابة كول بالمر (23 عاماً)، مهاجم تشيلسي، بمرض نادر مزمن يُعرف باسم "أرسيدونكيميا"، وهو حالة تصيب الجهاز العصبي، سيغيب عن مباراة آرسنال، نتمنى له الشفاء العاجل في هذه الظروف الصعبة".

وغاب بالمر عن مباراة فريقه الأخيرة ضد تشارلتون في كأس الاتحاد الإنجليزي السبت الماضي.

وصرح مدرب تشيلسي ليام روسينيور أن هذا الغياب كان "احترازياً"، بسبب كدمات بسيطة تعرض لها في مباراة فولهام السابقة، لتجنب تفاقم إصابته القديمة.