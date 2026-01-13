مانشستر يونايتد يختار تشابي ألونسو بعد إقالته من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحافية، أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق، تشابي ألونسو، بعد إعلان إدارة "الملكي" إقالته من منصبه، بعد ضياع لقب السوبر الإسباني.

قال حساب MatchDay Central عبر إكس: "مانشستر يونايتد في حالة تأهب قصوى بعد رحيل تشابي ألونسو عن ريال مدريد، ويراقب النادي الوضع عن كثب في إطار دراسته لخطوته التدريبية التالية".

وأعلن يونايتد في وقت سابق، إقالة مدربه البرتغالي، روبن أموريم، بسبب تكرار سوء النتائج التي سجلها الفريق في الفترة األخيرة تحت قيادته، وخصوصاً بعد التعادل أمام ليدز يونايتد في الجولة 20 من منافسات الدوري الإنجليزي، ليتراجع الفريق إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 31 نقطة.

وأصدر ريال مدريد بياناً رسمياً قال فيه: "يعلن نادي ريال مدريد أنه بالتراضي بين النادي وتشابي ألونسو، تقرر إنهاء مسيرته كمدرب للفريق الأول".

وأضاف البيان: "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد، فهو أسطورة النادي، ولطالما جسّد قيمه.. سيبقى ريال مدريد بيته".

واختتم: "يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وطاقمه الفني على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم".