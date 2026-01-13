وفاة اللاعب الفرنسي السابق كوربيس عن 72 عاماً

أعلنت محطة «آر.إم.سي» الإذاعية الرياضية الفرنسية، أمس، وفاة لاعب كرة القدم السابق والمدرب والمعلق، رولان كوربيس، عن عمر يناهز 72 عاماً.

وولد كوربيس في مرسيليا وكرّس حياته لكرة القدم، حتى أصبح أحد أكثر الأصوات شهرة في الإعلام الرياضي الفرنسي، ولعب المدافع السابق ​للعديد من الأندية، ​بينها أولمبيك مرسيليا وأجاكسيو ​وأولمبيك ليون وموناكو، قبل أن ‌ينتقل للتدريب، و‌قد عمل مدرباً مع أندية بينها بوردو ومونبلييه وستاد رين وأجاكسيو، ومرسيليا الذي قاده ​إلى ​نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1999.

وقالت الإذاعة عن كوربيس: «عبّر عن شغفه من خلال ‍لهجته القادمة من مرسيليا، وتقاربه المباشر مع المستمعين».