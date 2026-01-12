ريال مدريد يقيل ألونسو ويعين أربيلوا خلفاً له
أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو بالتراضي بعد الخسارة أمام برشلونة بنهائي كأس السوبر الإسبانية، وتعيين أربيلوا خلفاً له.
وقال النادي في بيان "سيظل تشابي ألونسو يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل قيمه على مر العصور. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".
وأضاف البيان: "يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وجهازه المعاون على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة القادمة بمسيرتهم".
