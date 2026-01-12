ريال مدريد يقيل ألونسو ويعين أربيلوا خلفاً له

أعلن نادي ريال مدريد المنافس ⁠في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ⁠اليوم الاثنين، إنهاء عقد المدرب تشابي ألونسو ​بالتراضي بعد الخسارة ​أمام ​برشلونة بنهائي كأس ‌السوبر الإسبانية، وتعيين أربيلوا خلفاً له.

وقال ‌النادي ⁠في بيان "سيظل تشابي ​ألونسو ​يحظى بمحبة وإعجاب جميع مشجعي ريال ‍مدريد لأنه أسطورة من أساطير النادي، ومثل قيمه على مر ‍العصور. وسيظل ريال مدريد بيته إلى الأبد".

وأضاف البيان: "يتقدم النادي بالشكر الجزيل لتشابي ألونسو وجهازه المعاون على جهودهم وتفانيهم خلال هذه الفترة، ويتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة القادمة بمسيرتهم".