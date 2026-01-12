كوارث مانشستر يونايتد تتواصل بالخروج من كأس الاتحاد

ودع مانشستر يونايتد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بخسارته ‍1-2 على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وسينصب تركيز يونايتد الآن فقط على الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ عانى الفريق من خيبة أمل أكبر في المباراة الثانية للمدرب المؤقت دارين فليتشر، والأولى له على ملعب أولد ترافورد.

وبعد خسارة مانشستر يونايتد أمام جريمسبي تاون، المنتمي للدرجة الرابعة، في مباراتهم الأولى في كأس الرابطة هذا الموسم، مثلت بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي فرصتهم ‌الوحيدة المتبقية للفوز ​بلقب، لكن برايتون استحق بجدارة فوزه الأول على يونايتد في هذه البطولة.

ومنح هدف برايان جرودا في الدقيقة 12 فريق برايتون التقدم، وضاعف ويلبيك الغلة بتسديدة قوية في منتصف الشوط الثاني.

ومنح بنيامين شيشكو يونايتد ⁠بصيص أمل، لكنهم لم يتمكنوا من إيجاد هدف التعادل، واكتملت معاناتهم عندما نال اللاعب الشاب شيا لاسي بطاقة حمراء لحصوله على الإنذار الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها مانشستر يونايتد، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي 13 مرة، في الدور الثالث منذ 2014.