برادلي يغيب عن ليفربول حتى نهاية الموسم

تلقّى نادي ليفربول الإنجليزي ضربة موجعة بتأكيد غياب مدافع الفريق، كونور برادلي، حتى نهاية الموسم، إثر إصابة خطرة في الركبة اليسرى تتطلب تدخلاً جراحياً.

وأوضح ليفربول، في بيان رسمي، أمس، أن برادلي، لاعب منتخب إيرلندا الشمالية، تعرض لإصابة بليغة في العظام والأربطة، خلال المواجهة الماضية أمام أرسنال، من دون تحديد جدول زمني لعودته، ما يضعه في سباق مع الزمن للحاق بكأس العالم الصيف المقبل في حال تأهل بلاده. تأتي هذه الإصابة لتزيد من أعباء المدرب، أرني سلوت، الذي يعاني نقصاً في مركز الظهير الأيمن، حيث يفتقد لخيارات أساسية في هذا المركز بعد إصابة جيريمي فريمبونج، وعدم الجاهزية الكاملة لجو غوميز.