محمد صلاح أول لاعب يسجل في 11 منتخباً بكأس إفريقيا

حقق محمد صلاح قائد مصر رقما قياسيا في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بتسجيله في مرمى 11 منتخبا مختلفا في البطولة القارية، بعدما هز شباك ساحل ⁠العاج في دور الثمانية. وجعل صلاح هداف ليفربول النتيجة 3-1 في الدقيقة 52، قبل أن يسجل جيلا دوي ⁠الهدف الثاني لساحل العاج.

وفض قائد مصر شراكته مع أندريه أيو جناح غانا وصمويل إيتو هداف الكاميرون السابق وديديه دروجبا قائد ساحل ​العاج السابق الذين سجلوا في شباك 10 ​منتخبات مختلفة.

وسبق أن ​سجل أمام غانا وبوركينا فاسو في كأس الأمم 2017 والكونجو الديمقراطية ‌وأوغندا عام ‌2019 وغينيا ⁠بيساو والمغرب في نسخة 2021 وأمام موزامبيق في البطولة الماضية قبل أن يهز شباك زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبنين في البطولة ​الحالية.

ورفع صلاح ​عدد أهدافه في تاريخ البطولة إلى 11 هدفا متساويا مع مدربه الحالي حسام حسن، ليكون ‍على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي لهداف مصر التاريخي في البطولة حسن الشاذلي.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاءات أن صلاح هو أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في كأس الأمم ‍منذ ظهوره للمرة الأولى عام 2017.

وتلعب مصر أمام السنغال في الدور قبل النهائي، في إعادة لنهائي نسخة عام 2021، يوم الأربعاء، بينما يواجه المغرب مستضيف البطولة منافسه نيجيريا من أجل بلوغ ‍النهائي.