صلاح ومرموش يقودان مصر للإطاحة بساحل العاج من كأس أمم إفريقيا

أطاحت مصر بساحل العاج حاملة اللقب من دور الثمانية لكأس أمم إفريقيا لكرة ⁠القدم المقامة في المغرب اليوم السبت بفوز مثير 3-2 في مباراة واصل فيها محمد صلاح نجم ليفربول كتابة ‌التاريخ وتألق إمام عاشور بصناعة هدفين قبل أن يخرج قرب النهاية وسجل خلالها رامي ربيعة هدفا رائعا بالرأس بينما استمرت معاناة «الفراعنة» من الكرات الثابتة.

وافتتح مرموش جناح مانشستر سيتي التسجيل لمصر من أول هجمة لها في اللقاء بعد مرور أربع دقائق بعدما استخلص حمدي فتحي الكرة من فرانك كيسي قائد ساحل العاج في منتصف الملعب لتصل إلى إمام عاشور ويمررها لمرموش الذي توغل وسدد كرة من داخل المنطقة على يسار الحارس.

وفي الدقيقة السابعة، مر ⁠أماد ديالو مهاجم ساحل العاج من أحمد فتوح ومرر كرة أرضية عرضية خطيرة حولها رامي ربيعة لركنية.

وبعد ثلاث دقائق أخرى طالب منتخب مصر باحتساب ركلة جزاء لصالحه بعد سقوط مرموش في المنطقة لكن الحكم قال إنه كان في موقف تسلل قبلها.

وفي الدقيقة 17 حرم دفاع مصر ديالو من التسجيل من مسافة قريبة قبل أن ⁠يسدد كيسي الكرة المرتدة بجوار المرمى.

وكاد حسام عبد المجيد أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 21 برأسية من مسافة قريبة علت العارضة بعد خروج خاطئ للحارس.

ورد عليه إيفان جيسان برأسية من داخل المنطقة مرت بعيدا في الدقيقة 23. وفي الدقيقة 30 احتسب الحكم ركلة حرة لساحل العاج بعد لمسة يد على فتوح نفذها يان ديوماندي بكرة ​عرضية إلى داخل المنطقة قابلها جيسان برأسية أمسكها حارس مصر محمد الشناوي.

وأضاف ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة ​32 بضربة رأس رائعة مستفيدا من ركلة ركنية ​نفذها محمد صلاح من الجهة اليمنى.

وقلصت ساحل العاج النتيجة في الدقيقة 40 بنيران صديقة بعد ركلة حرة من الجهة اليسرى قرب الراية الركنية نفذها ديوماندي ‌بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء لعبها ‌أوديلون كوسونو بضربة رأس خلفية ⁠حاول فتوح إبعادها لكنه وضعها بالخطأ في شباكه.

وفي الدقيقة 43 ركلة حرة لصالح مصر من الجهة اليسرى بعد عرقلة مرموش نفذها جناح سيتي بكرة عرضية إلى داخل المنطقة ليشتتها الدفاع.

وضغط منتخب ساحل العاج في بداية الشوط الثاني لإدراك التعادل لكن صلاح هو من سجل الهدف الثالث ​في الدقيقة 52 بتسديدة ​من داخل المنطقة بعد تمريرة عرضية أرضية متقنة من عاشور.

وأصبح صلاح على بعد هدف واحد من معادلة رقم حسن الشاذلي (12 هدفا) كأفضل هداف لمصر في كأس الأمم. كما عادل رقم مدربه حسام حسن في المركز الثاني في هذه ‍القائمة برصيد 11 هدفا.

كما وصل صلاح لهدفه 65 مع منتخب مصر في جميع المسابقات وأصبح على بعد ثلاثة أهداف من معادلة رقم مدربه حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.

وبذلك يكون صلاح قد سجل أهدافه 11 في شباك 11 منتخبا مختلفا في أمم أفريقيا، كأكثر لاعب سجل أمام بلاد مختلفة في تاريخ البطولة.

وبعد مرور ساعة من اللعب نفذ صلاح ركلة ركنية من الجهة اليمنى شتتها الدفاع خارج منطقة الجزاء لتذهب إلى مروان عطية ‍الذي سددها لكنها ارتطمت بالدفاع.

وبعدها مباشرة، سدد محمد هاني كرة من داخل المنطقة تصدى لها حارس ساحل العاج وحاول مرموش إكمالها قبل أن يبعدها الحارس لركنية.

وبعدها بدقيقتين طالب منتخب مصر بطرد كريست أولاي بداعي الاعتداء بدون كرة على مرموش لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وسجل جيلا دوي الهدف الثاني لساحل العاج في الدقيقة 73 بتسديدة بكعب القدم من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها ديالو بكرة عرضية إلى داخل المنطقة وسط ارتباك دفاعي ليتصدى الشناوي في البداية للكرة ‍لكن دوي تابعها في الشباك.

وستلتقي مصر مع ⁠السنغال في قبل النهائي.