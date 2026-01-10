7 أرقام تاريخية تُرافق عبور المغرب إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

واصل المنتخب المغربي كتابة فصل جديد في تاريخه القاري، بعدما تغلّب على نظيره الكاميروني بنتيجة (2-0)، مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا، ليحجز «أسود الأطلس» مقعدهم في الدور نصف النهائي، ويُنهوا عقدة تاريخية لازمتهم أمام «الأسود غير المروّضة» في البطولة القارية.

ورافق تأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي سبعة أرقام تاريخية.

تألق «دياز»

دخل «دياز» تاريخ كأس أمم إفريقيا من أوسع أبوابه في أول مشاركة له بالبطولة، بعدما أصبح أول لاعب مغربي يسجل في خمس مباريات متتالية ضمن نسخة واحدة من النهائيات، كما واصل اللاعب تصدره قائمة هدافي البطولة، مؤكداً قيمته الفنية، بفضل مهاراته العالية، وقدرته على صناعة الفارق.

المربع الذهبي

بهذا الفوز، بلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، والأولى منذ نسخة 2004 التي أقيمت في تونس، منهياً انتظاراً دام 22 عاماً، ومعززاً آماله في التتويج باللقب القاري للمرة الثانية بعد إنجاز نسخة 1976.

كسر العُقدة

سجّل «أسود الأطلس» أول انتصار لهم على الكاميرون في تاريخ مواجهاتهما بنهائيات كأس أمم إفريقيا، بعدما سبق أن التقيا ثلاث مرات، تعادلا في الأولى بدور المجموعات نسخة 1986، فيما فازت الكاميرون في مواجهتي نصف نهائي 1988 ودور مجموعات 1992.

وعلى صعيد الأرقام العامة، رفع المنتخب المغربي عدد انتصاراته على الكاميرون في مختلف المسابقات إلى ثلاثة انتصارات مقابل سبعة للكاميرون، فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل، من أصل 14 مواجهة جمعت المنتخبين عبر التاريخ.

سجل خالٍ من الهزائم

عزز المغرب سجله القوي على أرضه، حيث لم يتعرض لأي خسارة داخل الديار في آخر 38 مباراة، منذ عام 2009، إذ كانت الخسارة الأخيرة أمام الكاميرون أيضاً، ضمن تصفيات كأس العالم، ليبدو الفوز الحالي بمثابة رد اعتبار تاريخي.

الحصن الدفاعي

واصل المنتخب المغربي تألقه الدفاعي، إذ لم يستقبل أي هدف خلال المرحلة الإقصائية منذ نسخة البطولة عام 2004، ليُصبح الأقوى في البطولة الحالية حتى الآن، مكتفياً باستقبال هدف واحد فقط في دور المجموعات.

التصنيف الدولي

على مستوى التصنيف الدولي، حصد المنتخب المغربي 11.42 نقطة إضافية عقب الفوز على الكاميرون، ليرتقي مؤقتاً إلى المركز الثامن عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في إنجاز غير مسبوق، بعدما كان يحتل المركز الـ11 برصيد 1716.34 نقطة، مُحققاً أفضل مركز عربي في التصنيف الدولي، بعد منتخب مصر، الذي وصل في عام 2009 إلى المركز التاسع عالمياً.

قفزة جماهيرية

وفي المدرجات، واصلت البطولة تسجيل أرقام لافتة، إذ تخطى الحضور الجماهيري في كأس أمم إفريقيا حاجز المليون متفرج، وبلغ إجمالي الحضور حتى نهاية الدور ثمن النهائي نحو 957 ألفاً و618 مشجعاً، بمعدل 21 ألفاً و764 متفرجاً للمباراة الواحدة، وارتفع عدد الحضور الجماهيري، مع مباريات الدور ربع النهائي، الذي شهد حضور أكثر من 62 ألف مشجع لمباراة المغرب والكاميرون، و32 ألفاً في مباراة السنغال ومالي.

ويتوقع أن تكسر البطولة الرقم التاريخي الذي كان مسجلاً في النسخة الماضية التي جرت في كوت ديفوار، والتي بلغ الحضور الجماهيري فيها مليوناً و100 ألف مشجع.