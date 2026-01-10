جدة تشهد غداً مواجهة كلاسيكو عالمية بين برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار عشّاق كرة القدم مساء يوم غدٍ الأحد إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، الذي يستضيف نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، في مواجهة كلاسيكو عالمية تترقبها الجماهير والإعلام إقليميًّا ودوليًّا.

وبلغ الفريقان المباراة النهائية بعد مواجهات قوية في الدور نصف النهائي، أظهرت جاهزيتهما الفنية ورغبتهما الواضحة في التتويج باللقب، حيث حجز برشلونة بطاقة التأهل بعد فوزه على أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة، فيما تأهل ريال مدريد عقب تفوّقه على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

ويمثل النهائي فرصة لتعزيز السجل الذهبي باللقب وبداية قوية لعام كروي جديد لقطبي الكرة الإسبانية، في ظل ترقّب جماهيري كبير ومتابعة إعلامية واسعة على المستويين الإقليمي والعالمي.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية استضافت بطولة السوبر الإسباني 6 مرات، ما بين العاصمة الرياض و جدة، حيث شهدت جميع النسخ حضوراً جماهيرياً، واهتماماً إعلامياً، على الصعيدين المحلي والدولي.