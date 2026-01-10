​المغرب يفترس «الأسود غير المروضة».. ويتأهل إلى نصف نهائي إفريقيا

تأهل المغرب للدور قبل النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بعد الفوز 2-صفر على ⁠الكاميرون الملقب بـ"الأسود غير المروضة"، اليوم الجمعة، إذ واصل ابراهيم دياز تألقه في البطولة القارية ⁠التي تستضيفها بلاده.

وبلغ المغرب، المنتخب الإفريقي الوحيد الذي تأهل للمربع الذهبي لكأس ​العالم، الدور قبل ​النهائي للمرة الأولى ​منذ 2004.

وسجل دياز لاعب ريال ‌مدريد ‌في ⁠الدقيقة 26، بعدما تابع ضربة رأس من أيوب الكعبي، ليحرز هدفه ​الخامس ​في البطولة معززا صدارته لقائمة الهدافين.

وسجل إسماعيل صيباري هدف ‍ضمان الفوز لصاحب الأرض بتسديدة منخفضة في الدقيقة 74.

وينتظر المغرب مواجهة الفائز بين نيجيريا والجزائر ‍من أجل مقعد في النهائي، سعيا للفوز باللقب القاري للمرة الثانية بعد التتويج به عام 1976.