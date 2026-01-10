مانشستر سيتي يكسب صفقة سيمينيو

كسب مانشستر سيتي السباق للتوقيع مع الغاني أنطوان سيمينيو مهاجم بورنموث، بعدما نجح في التعاقد معه مقابل 87 مليون دولار أميركي أمس.

ووقّع ابن الـ26 عاماً الذي سجّل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم عقداً لخمس سنوات ونصف السنة.

وكانت أندية عدة تتنافس للظفر بخدمات المهاجم الغاني، أبرزها إضافة إلى سيتي كل من ليفربول، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام، علماً أن اللاعب كان يمتلك بنداً جزائياً للرحيل، وكان من المقرر أن ينتهي مفعوله اليوم، وفقاً للتقارير.

وقال سيمينيو «أنا فخور جداً بالانضمام إلى مانشستر سيتي»، وأضاف «لقد تابعت سيتي بقيادة بيب غوارديولا، وكان الفريق المسيطر في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى تحقيقه إنجازات مذهلة في دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا وكأس الرابطة». وأضاف «لقد وضعوا أعلى المعايير، وهو ناد يضم لاعبين على مستوى عالمي».