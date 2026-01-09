ندياي يقود السنغال للفوز على مالي وبلوغ المربع الذهبي بأمم أفريقيا

بلغ المنتخب السنغالي الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نظيره المالي بهدف نظيف، اليوم، في دور الثمانية من البطولة المقامة بالمغرب.

وسجل إيلمان ندياي هدف المباراة الوحيد للمنتخب السنغالي في الدقيقة 27، في اللقاء الذي شهد أيضا تعرض يفيس بيسوما قائد المنتخب المالي للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وسيلتقي المنتخب السنغالي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار في دور الثمانية غداً.

وبلغ المنتخب السنغالي المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه، والثالثة في آخر أربع نسخ، حيث سبق له الوصول إلى ذلك الدور في نسخ 2019 و2021، وغادر النسخة الماضية في كوت ديفوار من دور الستة عشر.