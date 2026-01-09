مانشستر سيتي يضم الجناح "الاستثنائي" سيمنيو من بورنموث

قال مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ⁠إن النادي كان يراقب أنطوان سيمنيو منذ سنوات، بعد أن تعاقد الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ‌القدم مع الجناح الغاني الدولي من بورنموث اليوم.

وسيمنيو الذي سيكون ضمن تشكيلة سيتي عندما يستضيف فريق المدرب جوارديولا فريق إكستر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، هو ثالث أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ضمن مساعي السيتي في تعزيز مساعيه في المنافسة على اللقب.

وانضم اللاعب (26 عاماً)، والذي أربك دفاعات المنافسين ⁠بتسجيله 10 أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة هذا الموسم، إلى سيتي بعدما دفع النادي حسب تقارير إعلامية قيمة الشرط الجزائي البالغة 65 مليون جنيه إسترليني (87.19 مليون دولار)، وسط اهتمام من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع اللاعب.

وأكمل جوارديولا "كان سيتي يتابع ⁠سيمنيو منذ بضع سنوات. تابعناه لفترة طويلة، ونظراً لوضعنا الحالي مع الأجنحة، لدينا ثلاثة لاعبين أساسيين، هم أوسكار (بوب) وسافينيو وجيريمي (دوكو)، لذلك كنا بحاجة إلى تعزيز الفريق للسنوات القادمة، ولهذا السبب بادر النادي بالتعاقد معه في سن مثالية، لذلك ستكون السنوات القادمة الأفضل له". وانضم الجناح متعدد الاستخدامات إلى سيتي الذي يتأخر عن أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط في الدوري بعد مرور 21 جولة.

وقال سيمنيو في بيان "شاهدت سيتي على مدار العقد الماضي تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان الفريق المهيمن في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى تحقيقه ‌إنجازات مذهلة في دوري ‌أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي ⁠وكأس الرابطة (الإنجليزية)".

وأضاف "وضع النادي أعلى المعايير، ويضم لاعبين من الطراز العالمي، ومرافق ذات مستوى عالمي، وأحد أعظم المدربين على الإطلاق، بيب".

وتابع "لدي مجال واسع للتطور، لذلك فإن وجودي في هذا النادي، في هذه المرحلة من مسيرتي، أمر مثالي بالنسبة لي. إنه لشرف حقيقي أن أكون هنا. أفضل ما لدي في كرة القدم لم يأت بعد، أنا متأكد من ذلك".

يعيش الدولي الغاني حالة رائعة هذا الموسم بعد انضمامه إلى بورنموث في عام 2023، بعدما سجل 21 هدفاً ‍مع بريستول سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وبدأ الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل ثنائية في مرمى ليفربول حامل اللقب، وحافظ على هذا الزخم طوال الموسم، وكان آخر أهدافه مع بورنموث هو هدف الفوز في الوقت بدل الضائع خلال الانتصار المثير 3-2 على توتنهام هوتسبير.

وقال هوجو فيانا مدير الكرة في سيتي "يعد أنطوان إضافة رائعة للنادي، لقد ‍أوضح لنا منذ البداية رغبته بالانضمام إلى سيتي".

وأضاف "كان حماسه لهذا النادي جليا طوال فترة المفاوضات. يمتلك قدمين رائعتين، وسرعة وقوة، ولديه القدرة على التأثير في مجريات المباريات، والأهم من ذلك فإن لديه مساحة كبيرة للتطور والنمو".

وتابع "أنا متحمس لرؤية اللاعب الذي سيصبح عليه أنطوان في الأسابيع والأشهر والسنوات القادمة".

وسينضم سيمنيو الآن إلى هجوم سيتي القوي بالفعل، الذي يضم هداف الدوري إيرلينج هالاند (20 هدفاً)، وفيل ‍فودن، وريان شرقي، ودوكو.