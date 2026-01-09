كأس العالم 2026 على "تيك توك"

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منصة "تيك توك" لتكون شريكا استراتيجياً ومنصة مرجعية في كأس العالم 2026، سعياً لتوسيع قاعدة المتابعة الجماهيرية وربط المشجعين بمحتوى حصري وتفاعلي.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتمكن حاملو حقوق البث وصناع المحتوى المختارون من تقديم بث مباشر ومقاطع مخصصة وصور من الأرشيف، مع توفير أدوات "تيك توك" التقنية مثل المرشحات والألعاب الرقمية لتعزيز تفاعل الجمهور مع الـ48 منتخباً المشارك في البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية.

وتهدف "فيفا" من هذه الخطوة إلى عصرنة تغطية الحدث الرياضي الأكبر عالمياً، مستفيدة من نجاح تعاونها السابق مع المنصة في مونديال السيدات 2023.

ويركز الاتفاق على استقطاب فئات الشباب والنساء وبناء مجتمع رقمي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر، حيث تشير بيانات "تيك توك" إلى أن المحتوى الرياضي القصير يرفع بشكل ملحوظ من معدلات مشاهدة المباريات المباشرة، مما يفتح آفاقا جديدة للتسويق الرياضي وتحقيق الأرباح عبر القنوات الرقمية حتى نهاية عام 2026.