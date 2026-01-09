عرض فلكي من الهلال السعودي لضم فيرنانديز

أفاد موقع "هوليغان سوكر" بأن نادي مانشستر يونايتد يواجه قراراً مصيرياً في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تلقيه عرضاً ضخماً من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع قائد الفريق برونو فيرنانديز مقابل 135 مليون دولار (100 مليون جنيه إسترليني).

ووفقاً لما ذكره موقع "هوليغان سوكر"، فإن المدير التقني لمانشستر يونايتد، جيسون ويلكوكس، والمساهم الرئيسي جيم راتكليف، يدرسان هذا العرض المغري للاعب الذي يعتبر نبض "الشياطين الحمر" منذ وصوله في 2020.

ويتضمن العرض السعودي راتباً أسبوعياً يصل إلى 810 آلاف دولار، وهو ضعف ما يتقاضاه برونو حالياً في "أولد ترافورد".

وأشار الموقع إلى أن الهلال، الذي حاول مراراً ضم النجم البرتغالي في مناسبات سابقة، عاد ليضغط بقوة في يناير الجاري.

وأكد "هوليغان سوكر" أن فيرنانديز يبدو هادئاً تجاه هذه التطورات، رغم أنه يفضل الانتظار حتى الصيف المقبل قبل اتخاذ خطوة الرحيل، بينما يبقى القرار النهائي بيد الإدارة الرياضية لليونايتد التي قد تجد في المبلغ المعروض فرصة لا تُعوض لإعادة بناء الفريق.