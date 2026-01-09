المهاجم قدوس يغيب عن توتنهام حتى أبريل

قال ‌مدرب توتنهام، هوتسبير توماس فرانك، أمس، إن المهاجم محمد قدوس سيغيب عن الملاعب حتى أبريل المقبل، بسبب إصابة في الفخذ، تعرض لها خلال التعادل مع سندرلاند يوم الأحد الماضي.

وشارك قدوس في 19 مباراة مع توتنهام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل هدفين وصنع خمسة أهداف، وسقط اللاعب ​الدولي الغاني، البالغ من العمر ​25 عاماً، ​مصاباً خلال التعادل الذي احتل توتنهام من ‌خلاله المركز ‌14 في الدوري، وقال فرانك: «نتوقّع عودته بعد فترة التوقف الدولي في مارس»، ​وتستمر من 23 إلى 31 مارس»، ويستضيف توتنهام فريق أستون فيلا، غداً، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.