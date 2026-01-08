3 نقاط و20 خطأ مزدوجًا.. لاعبة مصرية تتحول إلى صدمة في عالم التنس (فيديو)

فرضت مشاركة اللاعبة المصرية هاجر عبد القادر في بطولة نيروبي الدولية للتنس نفسها كقصة مثيرة للجدل على الساحة الإعلامية العالمية، بعدما تحولت أولى خطواتها الاحترافية إلى واحدة من أكثر المباريات التي أثارت الدهشة في تاريخ اللعبة، وفق توصيف متابعين ونقاد.

تناولت صحيفة ديلي ميل البريطانية الواقعة بتقرير موسع، وذهبت إلى حد وصف هاجر بأنها من بين أضعف اللاعبات اللواتي ظهرن في بطولات معتمدة، متسائلة عن الكيفية التي سمحت بوصولها إلى منافسة احترافية تضم لاعبات ذوات تصنيف عالمي متقدم، في بطولات ITF التي تُعد رغم تصنيفها الأدنى بوابة حقيقية للتنافس الجاد والعودة التدريجية للاعبات المحترفات.

الصحيفة أوضحت أن اللاعبة المصرية، البالغة من العمر 21 عامًا، شاركت في بطولة من فئة W35 تصل قيمة جوائزها إلى 22 ألف جنيه إسترليني، عبر بطاقة دعوة، قبل أن تتلقى خسارة قاسية أمام الألمانية لورينا شيدل، المصنفة 1026 عالميًا، بنتيجة مجموعتين دون مقابل 6-0 و6-0، في مباراة لم تتجاوز مدتها 37 دقيقة.

الأرقام التي رافقت اللقاء عكست حجم الفارق الفني، إذ لم تنجح هاجر سوى في حصد ثلاث نقاط فقط طوال المباراة، جاءت معظمها نتيجة أخطاء مباشرة من منافستها، بينما عجزت تمامًا عن كسب أي نقطة من إرسالها الأول، الذي سجل نسبة نجاح متدنية بلغت 8.3 في المئة، إلى جانب ارتكابها 20 خطأ مزدوجًا، وظهورها في أكثر من لقطة دون وضوح في تمركزها أثناء الإرسال.

وأضاف التقرير أن طريقة تعامل اللاعبة مع المضرب وصعوبة استقبالها للإرسال أثارت علامات استفهام واسعة حول جاهزيتها التنافسية، رغم أن بياناتها الرسمية لدى الاتحاد الدولي للتنس تشير إلى ممارستها اللعبة منذ سن 14 عامًا، إلا أن مواجهة نيروبي مثلت أول ظهور لها على مستوى البطولات الاحترافية.

الجدل لم يتوقف عند حدود الأداء داخل الملعب، بل امتد إلى خلفيات حصولها على بطاقة الدعوة، خاصة في ظل التشديد الكبير الذي تفرضه لوائح النزاهة ومكافحة الفساد في التنس، والتي تمنع أي استغلال مادي أو غير قانوني لنظام البطاقات المجانية، وتحصر منحها في قرارات تنظيمية بحتة من الجهة المشرفة على البطولة.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن اللاعبة المصرية استفادت من انسحاب إحدى اللاعبات الكينيات قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة، ما دفع اتحاد التنس الكيني إلى منح المقعد الشاغر بشكل عاجل، دون الكشف عن تفاصيل أو معايير فنية واضحة وراء اختيارها، الأمر الذي ساهم في تصاعد التساؤلات حول آليات منح بطاقات الدعوة في مثل هذه البطولات.