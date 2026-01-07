ميسي يكشف عن خياراته بعد الاعتزال

صرح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأنه يفضل أن يصبح مالكاً لناد رياضي بدلاً من أن يكون مدرباً عند اعتزاله اللعب.

وقال ميسي صاحب الـ "38 عاماً"، لمحطة (لوزو تي في) التليفزيونية في مقابلة تم تسجيلها الشهر الماضي وتم بثها في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: "لا أرى نفسي مدرباً. أنا أحب الإدارة، ولكن إذا كان علي الاختيار بين ثلاثة خيارات، فسأختار أن أكون مالكاً لناد رياضي".

وأضاف: "أرغب في امتلاك ناد خاص بي، لأتمكن من تطويره، والبدء من الصفر، ومنح اللاعبين الشباب والجماهير فرصة النمو والتطور، وجعله نادياً مرموقاً. إذا كان يتعين علي الاختيار، فهذا ما يروق لي أكثر".

ويمتلك ميسي، الذي قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم في قطر عام 2022، حصة بالفعل في نادي ديبورتيفو إل إس إم، أحد أندية الدرجة الرابعة في أوروجواي، والذي يمتلكه أيضا الأوروجواياني لويس سواريز، زميله في فريق إنتر ميامي الأمريكي. الذي وقع له أكتوبر الماضي، وقع ميسي عقدا جديدا مع إنتر ميامي الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، يمتد حتى عام 2028.

وقال سواريز، مؤسس النادي، في فيديو تم نشره في مايو الماضي برفقة ميسي: "ديبورتيفو إل إس إم حلم عائلي بدأ عام 2018. لقد حققنا نمواً كبيراً، حيث تجاوز عدد أعضائنا 3000 عضو. أريد أن أمنح كرة القدم الأوروجوايانية، البلد الذي أعشقه والذي نشأت فيه، فرصاً وأدوات للمراهقين والأطفال لينموا ويتطوروا".

ويتضمن عقد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، حصة ملكية أقلية مستقبلية في نادي إنتر ميامي.

وفاز ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الأمريكي لكرة القدم هذا الموسم بعد تسجيله 29 هدفاً، متفوقاً بخمسة أهداف على دينيس بوانجا، لاعب لوس أنجلوس إف سي، وسام سوريدج، لاعب ناشفيل.

كما قدم 19 تمريرة حاسمة، وبلغ مجموع مساهماته التهديفية 48 مساهمة، أي أقل بهدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي للدوري الذي سجله كارلوس فيلا عام 2019.

يشار إلى أن ميسي أصبح أيضاً أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم لعامين متتاليين.