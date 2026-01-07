الوداد المغربي الفرنسي يتعاقد مع وسام بن يدر

وقّع المهاجم السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم وسام بن يدر، عقدا لمدة ستة أشهر مع نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال النادي البيضاوي الذي يقع مقره في غرب المغرب، في بيان نشره مساء الثلاثاء عبر منصة إكس "يُعرب (الوداد) عن ثقته الكاملة في أن يشكل وسام بن يدر إضافة نوعية للمجموعة، ويساهم بخبرته وإمكانياته التقنية والبدنية في تعزيز صفوف الفريق وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره".

وبرز بن يدر (35 عاما) مع تولوز بين عامي 2010 و2016. ثم انتقل إلى موناكو بين 2019 و2024، بعد محطة مع إشبيلية الإسباني.

انضم اللاعب التونسي الأصول في أبريل 2025 إلى سيباهان الإيراني، ثم في سبتمبر إلى ساكاريا سبور في الدرجة الثانية التركية.