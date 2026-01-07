قرعة كأس إسبانيا.. برشلونة وريال مدريد أمام فريقين من الدرجة الثانية

أوقعت قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، الأربعاء، حامل اللقب برشلونة في مواجهة راسينغ سانتاندر من الدرجة الثانية، فيما يواجه غريمه ريال مدريد فريقا آخر من الدرجة عينها هو ألباسيتي.

كما سيواجه أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو المشاركين بدورهما في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، فريقين من الدرجة الثانية أيضا.

وتنصّ لوائح البطولة على أن تلتقي الفرق المشاركة في الكأس السوبر، مع أقل الفرق تصنيفا في القرعة حتى الأدوار المتقدمة.

وسيحلّ أتلتيكو ضيفا على ديبورتيفو لا كورونيا، في حين يرحل بلباو لمواجهة كولتورال ليونيسا.

وتُقام مباريات دور الـ16 بين 13 و15 يناير.

قرعة دور الـ16

ديبورتيفو لا كورونيا - أتلتيكو مدريد

راسينغ سانتاندر - برشلونة

كولتورال ليونيسا - أتلتيك بلباو

ألباسيتي - ريال مدريد

بورغوس - فالنسيا

ريال بيتيس - إلتشي

ريال سوسييداد - أوساسونا

ألافيس - رايو فايكانو