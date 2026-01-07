"حاسوب خارق" يرتّب المنتخبات العربية وفقاً لحظوظها في الفوز بكأس إفريقيا

كشف موقع "شبكة أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، عن حظوظ المنتخبات العربية لإحراز لقب كأس أمم أفريقيا 2025، وفقاً لترشيحات الذكاء الاصطناعي، واستناداً إلى معدلات أداء المنتخبات بعد ختام الدور الـ 16 في البطولة المقامة حالياً في المغرب، ويسدل الستار عنها في 18 يناير الجاري.

وأوضح الموقع: "تمت الاستعانة بـ (حاسوب خارق) لتحديد حظوظ المنتخبات، بعد تغذيته بكافة بيانات ومعدلات الأداء للمنتخبات المنافسة، وإجراء محاكاة لـ 10 آلاف سيناريو محتمل باستخدام الذكاء الاصطناعي".

ومنح الذكاء الاصطناعي المنتخب المصري المرتبة الرابعة من حيث نسب النجاح والبالغة 12.25%، مقارنة بصدارة مغربية من حيث أفضل الحظوظ بنسبة بلغت 22.52%، يليه منتخب السنغال بنسبة 17.64%، ثم الجزائر ثالثاً بنسبة 14.91%.

ونجحت ثلاث منتخبات عربية في بلوغ الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 9 و10 يناير الجاري، حين يلتقي صاحب الضيافة المنتخب المغربي في التاسع من هذا الشهر على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" في الرباط نظيره المنتخب الكاميروني، يليه في اليوم التالي لقاء المنتخب الجزائري أمام نيجيريا الذي يقام على ملعب مراكش، ويسدل الستار بلقاء مصر أمام ساحل العاج الذي يجمعهما على ملعب الدار في "أكادير".

ويذكر أن المنتخب المصري الأكثر حصداً لكأس أمم أفريقيا، برصيد سبع ألقاب، وجاءت في نسخ 1957 و1958 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، فيما يبحث المنتخب الجزائري عن لقبه الثالث بعد تتويجه أعوام 1990 و2019، ويتطلع صاحب الضيافة المنتخب المغربي للقبه الثاني بعد تتويجه بلقب نسخة 1976.