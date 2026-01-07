مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في كأس إفريقيا

ذكرت تقارير إعلامية أنه في خطوة غير مسبوقة، تواجد أفراد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) في العاصمة المغربية الرباط خلال مواجهة الجزائر والكونغو الديمقراطية ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأوضح حساب "أكتي فووت" الفرنسي على منصة "إكس" أنه وفق المصادر، فإن الفريق الأميركي قام بمتابعة دقيقة لجميع جوانب التنظيم ما قبل المباراة، بهدف جمع معلومات مهمة استعدادًا لكأس العالم 2026.

وأشار إلى أنه تتركز متابعة العناصر الأميركية على عدة محاور رئيسية، من بينها إدارة وتنظيم الجماهير، وعمليات التفتيش الأمني، واستخدام الطائرات المسيّرة، وأنظمة المراقبة بالفيديو في كأس أمم إفريقيا.

🚨 𝗟𝗘 𝗙𝗕𝗜 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗔̀ 𝗥𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗟𝗚𝗘́𝗥𝗜𝗘 🇩🇿 - 𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗢 🇨🇩 ! 👮



Les agents américains scruteront particulièrement ce mardi la gestion de l'avant-match de ce huitième de finale.



L’objectif est 𝗱’𝗼𝗯𝘁𝗲𝗻𝗶𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘅𝗶𝗺𝘂𝗺… pic.twitter.com/L9NGynHXtX — Actu Foot (@ActuFoot_) January 6, 2026

ويهدف هذا التواجد إلى تعزيز فهم الجهات الأميركية لأفضل أساليب التنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، خصوصًا مع اقتراب الحدث العالمي الكبير في 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات مكثفة من قبل الولايات المتحدة لتأمين بطولة كأس العالم، حيث تسعى السلطات الأميركية إلى الاستفادة من التجارب العملية الميدانية في مختلف الملاعب حول العالم، لضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة خلال الحدث المرتقب.