«زيزو»: وجود الجمهور المغربي في المدرجات يمنحنا طاقة إيجابية خلال «أمم إفريقيا»

كشف لاعب المنتخب المصري، أحمد سيد مصطفى الشهير بـ«زيزو»، عن مبادرة خاصة سيقدمها لاعبو منتخب مصر، تتعلق بشراء تذاكر مباراة الدور ربع النهائي، المقررة السبت المقبل، وتقديمها للجماهير المغربية، وذلك تقديراً لدورها الكبير في مساندة الفراعنة خلال بطولة الأمم الإفريقية، وحرصاً على استمرار دعم جماهير المغرب في مواجهة الدور ربع النهائي، بعدما غاب الجمهور عن مباراة بنين في دور الـ16، عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنع دخول الجماهير بالمجان، خلافاً لما كان معمولاً به في دور المجموعات.

وقال زيزو في تصريحات عقب مباراة بنين التي فاز بها منتخب مصر بنتيجة 3-1 بعد التمديد: «الجمهور المغربي كان له دور كبير جداً في دعم المنتخب المصري خلال المباريات الماضية، ووجوده في المدرجات يمنحنا طاقة إيجابية كبيرة، ويجعلنا نشعر كأننا نلعب في مصر».

وأضاف في هذا الإطار: «غياب الجمهور عن مباراة بنين في دور الـ16 كان مؤثراً، خصوصاً بعد قرار الاتحاد الإفريقي بمنع دخول الجماهير بالمجان، كما كان يحدث في دور المجموعات، لذلك فكرت في مبادرة يتم عرضها على زملائي اللاعبين، بشراء تذاكر مباراة ربع النهائي وتقديمها للجماهير المغربية، لضمان استمرار حضورها ومساندتها لنا».

وأوضح: «الجماهير المغربية لم تبخل علينا بالدعم منذ بداية البطولة، وكانت دائماً حاضرة بقوة وتشجعنا بحماسة كبيرة، ومن حقها علينا أن نرد لها هذا الجميل، لأن وجودها يُحدث فارقاً حقيقياً داخل الملعب».

وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، قال: «جميع الفِرَق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية قوية ومنظمة وتلعب بأسلوب واضح، لكننا في المنتخب المصري نثق بأنفسنا، ونعلم جيداً ما علينا فعله، ونعمل بكل تركيز في التدريبات لتقديم الأفضل في كل مباراة».

وأوضح: «منذ بداية البطولة ونحن نعلم جيداً أن المنافسة صعبة، وكل المنتخبات المشاركة قوية، وتمتلك عناصر مميزة ولاعبين محترفين، ونتعامل مع كل مواجهة باعتبارها محطة مهمة في طريقنا نحو حصد اللقب».

وأضاف: «البطولات الكبرى لا تعتمد فقط على الأداء البدني أو المهاري، لكنها تحتاج إلى تركيز عالٍ وذكاء في التعامل مع تفاصيل المباريات، وهذا ما نحاول تطبيقه داخل الملعب، قد نجد صعوبات في بعض المباريات أو لا نقدم المستويات التي ترتقي لطموحات الجماهير، لكن الأهم أن نعرف كيف نفوز ونواصل مشوارنا في البطولة بنجاح».

من جهة أخرى، تأكد كذلك غياب محمود تريزيغيه عن مباراة الدور ربع النهائي بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل، مع وجود احتمالات قوية بظهوره في مباراة الدور نصف النهائي، في حالة بلوغ الفراعنة تلك المرحلة من البطولة.