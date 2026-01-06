عودة مذهلة للشارقة.. من تأخرين أمام النصر إلى فوزٍ بالأربعة

قلب فريق الشارقة تأخره أمام النصر إلى فوز مثير بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن افتتاح الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، بحضور جماهيري قارب 1500 متفرج، مسجلاً بذلك أول انتصار للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس مع «الملك» في مسابقة الدوري.

افتتح النصر التسجيل مبكرًا عن طريق كيفين أجوديلو في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود الشارقة إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل إثر تسجيل مدافع النصر سالم سلطان هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه. ومع ذلك، أنهى «العميد» الشوط الأول متقدمًا بعد أن نجح لوكا مليفوييفيتش في تحويل ركلة جزاء إلى هدف ثانٍ عند الدقيقة 45+2.

شهد الشوط الثاني انتفاضة قوية للشارقة، إذ أدرك التعادل عبر كايو لوكاس في الدقيقة 60، قبل أن يمنح عثمان كامارا فريقه التقدم للمرة الأولى بتسجيله الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق فقط. وواصل كايو لوكاس تألقه بإضافة الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 68، مؤكّدًا تفوق الشارقة وحسمه للقاء.

وبهذا الفوز، رفع الشارقة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين، فيما تجمّد رصيد النصر عند 18 نقطة في المركز السادس، ليتلقى ضربة جديدة في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.