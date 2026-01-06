رقم قياسي جديد لمحمد صلاح يضعه بين أساطير أفريقيا

يواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة، بعدما قاد منتخب بلاده للصعود إلى دور الثمانية في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز المنتخب المصري 3 - 1 على نظيره البنيني، أمس الاثنين، في دور الـ16 للمسابقة القارية، المقامة حالياً في المغرب، حيث ضرب منتخب (الفراعنة) موعداً في الدور المقبل مع الفائز من لقاء كوت ديفوار وبوركينا فاسو، الذي يقام في وقت لاحق من مساء اليوم بدور الـ16.

وأصبح محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من ضمن اللاعبين الأكثر تسجيلاً أمام أكبر عدد من المنتخبات في تاريخ البطولة العريقة، في أكبر عدد من النسخ المختلفة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957، وذلك عقب زيارته شباك 10 منتخبات مختلفة في المسابقة.

وتساوى صلاح، أفضل لاعب أفريقي عامي 2017 و2018 في هذا الإنجاز مع ثلاثة من أساطير كرة القدم في القارة السمراء وهم الكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري ديدييه دروجبا والغاني أندريه أيو، الذين تمكنوا من التسجيل في 10 منتخبات مختلفة أيضاً.

ونجح صامويل إيتو الهداف التاريخى لكأس الأمم الأفريقية برصيد 18 هدفاً فى تسجيلهم فى 10 منتخبات مختلفة عبر مشاركاته المتعددة مع منتخب (الأسود غير المروضة)، مستفيدًا من حضوره البدنى وقدرته على الظهور فى اللحظات الكبرى.

وينطبق الأمر ذاته على ديدييه دروجبا، صاحب الـ11 هدفاً فى تاريخ أمم أفريقيا، الذي أحرزهم أيضاً في شباك 10 منتخبات مختلفة، مثلما هو حال أندريه أيو، الذي سجل 10 أهداف في تاريخ مشاركاته بالمسابقة العريقة.

ولا يزال صلاح 33 عاماً بإمكانه الانفراد بالرقم القياسي، لا سيما وأنه الوحيد ضمن هذه القائمة، الذي يستطيع تسجيل المزيد من الأهداف مع منتخب مصر، البطل التاريخي لأمم أفريقيا، في تلك النسخة، حيث اعتزل دروجبا وإيتو رسمياً، فيما يغيب أيو عن البطولة، بعد فشل منتخب غانا في بلوغ النهائيات.

وأحرز صلاح باكورة أهدافه في أمم أفريقيا، خلال نسخة المسابقة عام 2017 في الجابون، حينما أطلق قذيفة مدوية من ركلة حرة مباشرة مزقت شباك المنتخب الغاني في مرحلة المجموعات، ليقود الفراعنة للفوز 1 - صفر على منتخب "النجوم السوداء".

وجاء الهدف الثاني لصلاح بأمم أفريقيا في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة ذاتها، حينما سجل هدف منتخب مصر الوحيد خلال تعادله 1 - 1 مع منتخب بوركينا فاسو، عبر تسديدة صاروخية، قبل أن يلجأ الفريقان في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية للمصريين.

أما الهدف الثالث فكان بنسخة البطولة عام 2019، التي استضافتها مصر في شباك الكونغو الديمقراطية، ليقود الفريق للفوز 2-صفر في مرحلة المجموعات، التي شهدت أيضاً هدفا آخر من ذات اللاعب، في فوز منتخب بلاده بالنتيجة نفسها على منتخب أوغندا.

وواصل صلاح التسجيل في نسخة عام 2021 بالكاميرون، حينما أحرز هدف مصر الوحيد خلال فوزها 1-صفر على غينيا بيساو بدور المجموعات، ثم عاد للتسجيل في شباك منتخب المغرب بدور الثمانية، من متابعة لركنية نفذها زميله عمر مرموش.

واكتفى صلاح بتسجيل هدف وحيد في النسخة الماضية، التي أقيمت في كوت ديفوار، حيث أحرز ركلة جزاء في تعادل مصر 2 - 2 مع موزمبيق، قبل أن يتعرض للإصابة ويسافر إلى إنجلترا للعلاج خلال البطولة.

وتوهج (الفرعون المصري) مع منتخب بلاده في النسخة الحالية لأمم أفريقيا، عقب تسجيله ثلاثة أهداف حتى الآن، وهي المرة الأولى التي يصل فيه إلى هذا العدد، بعدما زار مرمى منتحبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا بالدور الأول، ثم منتخب بنين.

ويأمل صلاح، الذي قاد بلاده للصعود لكأس العالم عامي 2018 و2026، في تسجيل المزيد من الأهداف مع منتخب مصر بأمم أفريقيا، أملا في الفوز بلقبه الأول في البطولة، بعدما كان قريباً من حمل الكأس عامي 2017 و2021، لولا خسارة الفريق في المباراة النهائية أمام كل من الكاميرون والسنغال على الترتيب.

يذكر أن صلاح يحتل المركز الثالث حالياً في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، بفارق هدفين خلف النجم الراحل حسن الشاذلي، وهدف وحيد خلف حسام حسن، المدير الفني الحالي للفريق، الذي يتواجد في المركز الثاني بالقائمة.