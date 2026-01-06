تشيلسي يعلن تعيين روسينيور كمدير فني

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، تعيين ليام روسينيور مديراً فنياً جديداً بعقد يمتد حتى 2032.

وكشف روسينيو 41 عاماً في وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحفي وداعي لفريق ستراسبورج الفرنسي إنه "اتفق شفهياً" على أن يحل محل إنزو ماريسكا في ستامفورد بريدج.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه تم إتمام الصفقة سريعاً، حيث يعود المدير الفني إلى كرة القدم الإنجليزية بعد فترات سابقة قاد فيها ديربي وهال.

وقال روسينيور على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي:" أشعر بتواضع كبير وفخر شديد لتعييني مدرباً لفريق تشيلسي لكرة القدم".

وأضاف:"هذا ناد يتمتع بروح فريدة وتاريخ عريق في الفوز بالألقاب. مهمتي هي الحفاظ على هذه الهوية وبناء فريق يعكس هذه القيم في كل مباراة نخوضها، بينما نستمر في تحقيق الألقاب".

وأكد:" أن يسند لي هذا الدور فإنه يعني لي الكثير، وأود أن أشكر كل من ساهم في هذه الفرصة ومنحني الثقة لأداء هذه المهمة. سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق النجاح الذي يستحقه هذا النادي".