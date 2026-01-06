تصريحات صلاح تثير عاصفة من الجدل.. واتحاد الكرة يتدخل

أثارت تصريحات قائد المنتخب المصري محمد صلاح، عقب مباراة بنين أمس في كأس الأمم الإفريقية، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى تدخّل الاتحاد المصري لكرة القدم لوضع حد للنقاش الدائر.

وكان صلاح قد قال، في مقابلة مع شبكة «بي إن سبورتس»، رداً على سؤال حول عدم ترشيح منتخب مصر للفوز بالبطولة: «معظم اللاعبين في مصر يلعبون في الدوري المحلي، وهذا ما يمكنني قوله، ووجودي هنا شرف كبير لي».

وأثارت هذه التصريحات جدلاً بين الجماهير، حيث اعتبرها البعض تقليلاً من جهود اللاعبين، قبل أن يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم توضيحاً بشأن ما ورد في اللقاء التلفزيوني.

وأكد اتحاد الكرة، في بيان أرسله للصحفيين، أن المترجم انتقل إلى جملة أخرى دون ترجمة حديث صلاح كاملاً، موضحاً أن قائد المنتخب قال نصاً:«لا أعتقد أننا مرشحون للتتويج باللقب، لدينا لاعبون صغار، وأغلبهم يلعبون في الدوري المحلي. نحن نقاتل فقط من أجل بلدنا، وسنرى إلى أين يمكن أن نصل، وكل منا يقدم أفضل ما لديه».

وفي السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام مصرية عن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مصطفى أبو زهرة، تأكيده أن محمد صلاح لم يرتكب أي خطأ في تصريحاته عقب مباراة بنين، التي انتهت بفوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.