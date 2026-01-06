المغرب الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية 2029

ذكرت تقارير صحافية، أن المغرب باتت مرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في عام 2029.

أوضحت شبكة "أر إم سي" أن المغرب قد تحصل على حق استضافة البطولة التي ستقام قبل عام واحد فقط من كأس العالم للمنتخبات عام 2030 والتي تشارك فيه في التنظيم مع إسبانيا والبرتغال.

وتابعت: "التنظيم الناجح للمغرب حتى الآن في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والملاعب التي تتميز بأرضية جيدة والأجواء الرائعة، قد تساهم في منحها تنظيم النسخة الثانية من مونديال الأندية".

وأبدى معظم المدربين المتواجدين في البطولة المقامة في المغرب، إعجابهم الكبير بالتنظيم لاسيما من حيث الفنادق، وهو عامل حاسم لدى "فيفا" الذي تشكل لديه انطباع جيد من خلال تلك البطولة، لاسيما عند صناع القرار به.

وأقيمت النسخة الأولى من مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2025، وذلك قبل عام من كأس العالم 2026، وأدى نجاح البطولة إلى استقطاب العديد من المرشحين لاستضافة النسخة التالية، وسيمنح تنظيم المغرب للبطولة فرصة لفيفا من أجل التعرف على إمكانيات أحد الدول المستضيفة لكأس العالم 2030.