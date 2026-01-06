الرباط الصليبي ينهي مشوار محمد حمدي مع منتخب مصر

أصيب لاعب منتخب مصر، محمد حمدي، بقطع في الرباط الصليبي، لينتهي مشواره مع المنتخب في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

نقلت قنوات بي إن سبورتس عن حسام حسن قوله: "نهاية مشوار محمد حمدي مع "الفراعنة" في بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، وغيابه عن كأس العالم بسبب قطع في الرباط الصليبي".

وبلغ منتخب مصر الدور ربع النهائي من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك بعد انتصاره الصعب على بنين بثلاثة 3-1، بعد التمديد لوقت إضافي.