مصر تحتفل أمام بنين بعد معاناة.. وتبلغ «ربع نهائي إفريقيا»

تفادى المنتخب المصري فخ نظيريه البنيني عندما تغلب عليه 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1)، أمس، على الملعب الكبير بأغادير، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب، وبلغ ربع النهائي.

وكانت مصر في طريقها إلى الفوز بعدما تقدمت بهدف مروان عطية (69)، لكن جوديل دوسو أدرك التعادل (83) وسط معاناة طويلة، قبل أن يسجل المدافع ياسر إبراهيم (97) ومحمد صلاح (120+4) هدفين في الوقت الإضافي.

ويعتبر الهدف الأول لمروان عطية وياسر إبراهيم في تاريخ مشاركاتهما مع منتخب مصر، بينما تخطى محمد صلاح مدربه حسام حسن في عدد المباريات التي خاضها في النهائيات القارية، في وقت شهدت المباراة تعرض المدافع محمد حمدي لإصابة خطرة في الشوط الأول ونقل على محفة باكياً إلى خارج الملعب.

وهي المباراة الثانية في البطولة يتم فيها اللجوء إلى التمديد بعد مالي وتونس، اللتين تعادلتا 1-1 أيضاً في الوقت الأصلي، ثم احتكمتا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمالي.

ولحقت مصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (سبعة)، بمنتخبات السنغال ومالي والمغرب والكاميرون.

ويختتم الدور ثمن النهائي اليوم بمباراتي الجزائر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في الرباط، وساحل العاج مع بوركينا فاسو في مراكش.