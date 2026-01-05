صورة تُهين محمد صلاح قبل مباراة بنين.. وغضب مصري - عربي عارم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والعربية غضباً من صورة نشرها حساب موثق بالعلامة الزرقاء لمنتخب بنين استهدفت قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وأظهرته بهيئة مهينة قبل مواجهة المنتخبين في ثمن نهائي كأس إفريقيا اليوم الإثنين (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات).

وحملت الصورة إهانة غير مبررة لمحمد صلاح، وضعته أرضاً ويتم جلده بالسوط من لاعب منتخب بنين في مشهد استفزازي لا يليق بقيم المنافسة الرياضية ولا بتاريخ لاعب يُعد أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وطالبت الجماهير المصرية الغاضبة محمد صلاح ورفاقه إلى الرد في في الملعب وتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز والصعود إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، ليكون ذلك أفضل طريقة للتعامل مع الواقعة.

ما حقيقة الصورة؟

اتضح لاحقاً أن الصورة لم تصدر عن الحساب الرسمي للاتحاد البنيني لكرة القدم، بل كان مصدرها أحد الحسابات الجماهيرية التحفيزية لمنتخب بنين.