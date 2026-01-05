تعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر سيتي مع تشيلسي 1-1، اليوم، في ملعب الاتحاد بختام مواجهات الاسبوع الـ20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، وتشيلسي إلى 31 نقطة في المركز الخامس.

سجل للسيتي تياني ريندرز "ٌق42"، ولتشيلسي اينزو فرنانديز "ٌق90+4".

وضمن الجولة ذاتها فاز نيوكاسل يونايتد على كريستال بالاس 2-0، وفاز برينتفورد على ايفرتون 4-2، وتعادل كل من فولهام مع ليفربول 2-2، وتوتنهام مع سندرلاند 1-1، وليدز مع مانشستر يونايتد 1-1.