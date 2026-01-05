مصر ونيجيريا مرشحتان لإكمال المشوار الإفريقي

يبدو المنتخبان المصري والنيجيري مرشحين فوق العادة لقمّة نارية في ربع نهائي النسخة الـ35 من نهائيات كأس الأمم الإفريقية في المغرب، عندما يلاقي «الفراعنة» منتخب بنين في أغادير، اليوم، الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات، ويواجه النيجيري نظيره موزمبيق في فاس، الساعة 23:00، في الدور ثمن النهائي، وتصدر المنتخبان مجموعتيهما الثانية والثالثة توالياً مع العلامة الكاملة لنيجيريا وكوفئا حسب القرعة على غرار المغرب المضيف والسنغال، متصدرَي المجموعتين الأولى والرابعة توالياً، بمواجهة أحد أفضل أربعة منتخبات أنهت الدور الأول في المركز الثالث.