دياز يقود المغرب لمواصلة الحلم الإفريقي

قاد مهاجم ريال مدريد ابراهيم عبد القادر دياز منتخب بلاده المغرب الى مواصلة حلمه في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 50 عاما والثانية في تاريخه عندما سجل هدف الفوز على تنزانيا 1-0، مانحاً إياه التأهل إلى ربع نهائي كاس الأمم الإفريقية لكرة القدم اليوم الأحد على ملعب الامير مولاي عبدالله في الرباط وامام 63894 متفرجاً.

وسجل دياز الهدف في الدقيقة 64، هو الرابع له في البطولة، فانفرد بصدارة لائحة الهدافين أمام مواطنه ايوب الكعبي ومهاجم الجارة الجزائر رياض محرز والمالي لاسين سينايوكو.

ويلتقي المغرب في الدور المقبل يوم الجمعة المقبل على الملعب ذاته مع جنوب إفريقيا أو الكاميرون اللتين تلتقيان لاحقا على ملعب المدينة في العاصمة.

لحق المغرب بالسنغال، بطلة نسخة 2022، ومالي اللتين ضربتا موعدا في ثمن النهائي يوم الجمعة ايضا في طنجة بعد تغلبهما على السودان 3-1 وتونس 3-2 بركلات الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1) السبت في افتتاح دور ثمن النهائي.

وهي المرة الخامسة التي يبلغ فيها المغرب ربع النهائي، بعد 1998 و2004 عندما وصل الى المباراة النهائية، و2017 و2022.

ووضع بطل 1976 حدا لمغامرة تنزانيا التي بلغت ثمن النهائي للمرة الاولى في تاريخها وبنقطتين فقط (أحد أفضل اربعة ثوالث في دور المجموعات)، علما انها لا تزال تلهث وراء انتصارها الاول في العرس القاري.

واجرى مدرب أسود الاطلس وليد الركراكي تبديلين على التشكيلة التي تغلبت على زامبيا في الجولة الثالثة الاخيرة، فأشرك أشرف حكيمي وبلال الخنوس اساسيين للمرة الاولى بعد تعافي الاول من إصابة في الكاحل ابعدته عن المباراتين الاوليين، ودخول الثاني مكان عز الدين أوناحي الذي تعرض لاصابة في كاحل قدمه اليسرى أنهت مشاركته في البطولة الى حد كبير، حيث وصل الى الملعب مستعينا بعكازين وواضعا دعامة في قدمه.

وكادت تنزانيا تفاجئ المغرب في بداية المباراة من هجمة مرتدة توغل على اثرها المهاجم عبدالله سليماني ومرر كرة عرضية الى المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي والوداد البيضاوي المغربيين سايمون مسوفا غير المراقب فتابعها برأسه خارج المرمى (3).

ووجد المغرب صعوبة في فك التكتل الدفاعي للتنزانيين ولو أنه نجح في افتتاح التسجيل عبر اسماعيل الصيباري برأسية من مسافة قريبة لكن الهدف ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (15).

وأهدر دياز فرصة ذهبية لهز الشباك عندما هيأ له أيوب الكعبي كرة داخل المنطقة فسددها قوية فوق العارضة (37).

وكاد الكعبي يفعلها بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة لعبد الصمد الزلزولي مرت بجوار القائم الايسر (38).

وواصل المغرب بحثه عن التسجيل في الشوط الثاني وسدد الصيباري كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس حسين ماسالانغا (47)، ورأسية قوية للزلزولي من مسافة قريبة ابعدها الحارس الى ركنية (50)، وتسديدة للخنوس فوق العارضة (52).

وأهدر الكعبي فرصة سهلة عندما تلقى كرة عرضية من حكيمي فتابعها برأسه بجوار القائم الايمن (55).

وحذا حذوه فيصل سلوم عندما تهيأت له كرة أمام مرمى الحارس ياسين بونو فسددها فوق العارضة (56).

وحرمت العارضة حكيمي من افتتاح التسجيل بردها كرته القوية من ركلة حرة مباشرة (60).

وأثمر الضغط المغربي هدفا عندما مرر حكيمي كرة الى دياز داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع ابراهيم حماد وسددها قوية بيسراه من زاوية صعبة خادعا الحارس (64).