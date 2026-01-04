مانشستر يونايتد يواصل "النزيف".. هذه المرة أمام فريق ينافس على البقاء!

واصل مانشستر يونايتد نزيف النقاط ووقع في فخ التعادل للمرة الثانية توالياً، ومرة جديدة أمام فريق ينافس على البقاء، أمام مضيفه ليدز يونايتد 1-1، اليوم الأحد، في المرحلة 20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تعثّر يونايتد جاء في المباراة الثانية تواليا التي يغيب فيها قائده برونو فرنانديش بسبب الإصابة، علما أن الفريق كان فاز من دونه على نيوكاسل يونايتد 1-0 قبلها.

وهذا التعادل المخيّب الثاني لفريق المدرب البرتغالي روبن أموريم، بعد ذلك الذي جاء أمام ولفرهامبتون (1-1) متذيل الترتيب في المرحلة الماضية.

وعلى الرغم من أنه سجل أربعة أهداف فقط في المباريات الأربع الأخيرة، أكد أموريم عشية مواجهة ليدز أن فريقه لا يفكر بالتعاقد مع لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية، علما أن عودة فرنانديش قريبة، وأن في قائمة الغيابات مجموعة كبيرة من اللاعبين، إما للإصابة أو لمشاركتهم في كأس الأمم الإفريقية.

ورفع يونايتد بهذا التعادل رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس موقتا، وليدز إلى 22 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق ثماني نقاط عن وست هام الثامن عشر في المركز المؤدي إلى الهبوط.

وشهد الشوط الأول بعض الفرص السانحة للتسجيل، أخطرها برأسية من الهدّاف المتألّق أخيرا، دومينيك كالفرت لوين (ليدز) لامست القائم الأيمن للمرمى (35)، وأخرى من الفرنسي ليني يورو برأسية أيضا تصدى لها الحارس البلجيكي سيني لامينس (40).

وفي الشوط الثاني لاحت أمام التشيكي بنجامين شيشكو فرصة كبيرة داخل المنطقة بعد عرضية من البرازيلي كاسيميرو، لكنه أنهاها بقلة دقة (54)، قبل أن يفتتح الأميركي بريندن آرونسون التسجيل لليدز بعدما سبق يورو إلى الكرة إثر تمريرة خاطئة وسدد الكرة إلى يسار المرمى (62).

لكن البرازيلي ماتيوس كونيا عكّر احتفالات ليدز بالتعادل بتسديدة داخل المنطقة مستغلا تمريرة طويلة من الهولندي جوشوا زيركسي الذي دخل بدلا من يورو وصنع الهدف بعد أقل من دقيقة (65).

وحاول السويسري نواه أوكافور تسجيل الثاني لليدز لكن الحارس لامينس منعه (74) قبل محاولة كونيا ليونايتد أيضا التي ارتطمت بالقائم الأيسر (81).

تعادل ثان يأتي بعدما كان يمنّي جمهور يونايتد النفس بتسع نقاط كان من المفترض أن تكون في المتناول، من بينها مواجهة مقبلة مع بيرنلي التاسع عشر في المرحلة المقلة.