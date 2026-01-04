الدوري الإيطالي.. نابولي يقفز إلى المركز الثاني

قفز نابولي إلى المركز الثاني مؤقتاً بعد فوزه على مضيفه لاتسيو 2-0، اليوم الأحد، في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل لقاء إنتر ميلان مع بولونيا في ختام الأمسية.

وتمكن الفريق الجنوبي من كسر عقدته مع لاتسيو بعد فشله في الفوز عليه في آخر ست مباريات ضمن مختلف المسابقات، وذلك بفضل هدفين سجلهما ليوناردو سبيناتسولا (13) والكوسوفي أمير رحماني (32).

ويعود الفوز الأخير قبل هذه المواجهة، إلى 3 سبتمبر 2022، على أرض لاتسيو أيضا 2-1، في الموسم الذي أنهاه نابولي بطلا للدوري ولاتسيو وصيفاً له.

ورفع نابولي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، خلف نقطة واحدة من ميلان الفائز الجمعة على كالياري، ومتقدما بنقطة عن إنتر ميلان.

واستغل المدافع المتقدم سبيناتسولا غير المراقب، عرضية من ماتيو بوليتانو تابعها "على الطاير" في مرمى الحارس إيفان بروديفل (13).

كما صنع بوليتانو الهدف الثاني أيضا، هذه المرة من ركلة حرة لعبها نحو منطقة الجزاء وتابعها رحماني برأسه في المرمى (32).

وكانت الغلبة لنابولي في معظم أجواء المباراة، بل بدا لاتسيو الذي تعادل في آخر مباراتين، ضعيفا على أرضه وبين جمهوره، ففشل بالتسديد على مرمى نابولي طوال الدقائق التسعين، علما أنه أكمل الدقائق التسع الأخيرة من الوقت الأصلي بعشرة لاعبين إثر طرد المهاجم الهولندي تاسلين نوسلين ببطاقة صفراء ثانية (81).

ووقع تدافع بين مدافع لاتسيو المونتينيغري آدم ماروتشيتش ومدافع نابولي البديل باسكال، أدى إلى طردهما (88).

بهذه الخسارة السادسة في الدوري، تجمد رصيد لاتسيو عند 24 نقطة في المركز التاسع.