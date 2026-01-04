تونس تودع كأس إفريقيا بالخسارة من مالي بركلات الترجيح

سجل البلال توريه ركلة ‌الترجيح الحاسمة في فوز مالي 3-2 على تونس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 ليقود ⁠بلاده لدور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم السبت. لتتفوق مالي على تونس للمرة الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين بكأس الأمم.

ولعبت مالي بعشرة لاعبين ⁠منذ الدقيقة 26 بعد حصول وويو كوليبالي على بطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل قوي على ​حنبعل المجبري.

وهزت تونس الشباك في ​البداية عندما ​أرسل إلياس سعد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ‌حولها البديل ‌فراس ⁠شواط بضربة رأس في مرمى جيجي ديارا حارس مالي.

وأدرك لاسين سينايوكو التعادل لمالي في ​الدقيقة ​السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء بعدما أرسل ‍تسديدة قوية مرت من تحت ذراع حارس تونس أيمن دحمان.

ولجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة نصف ساعة على شوطين لكن النتيجة لم ‍تتغير ليحتكم الحكم إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وسيلتقي المنتخب المالي مع السنغال في دور الثمانية في طنجة يوم الجمعة المقبل.